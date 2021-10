Berlins SPD, Grüne und Linke sondieren zum wohl letzten Mal

Berlin. In Berlin gehen die Sondierungen zur Bildung einer neuen Landesregierung in ihre wohl letzte Phase. SPD, Grüne und Linke kamen am Morgen zusammen, um abschließend über eine Fortsetzung ihres 2016 gebildeten Bündnisses zu beraten. Sollte es bei dem am Donnerstag verkündeten Vorhaben bleiben und die Parteigremien zustimmen, könnten nächste Woche Koalitionsverhandlungen starten - gut drei Wochen nach der Abgeordnetenhauswahl. Zunächst ist aber dem Vernehmen nach noch einiges zu besprechen. Das Sondierungstreffen soll mehrere Stunden dauern.

Der Wahlsieger SPD mit Spitzenkandidatin Franziska Giffey und die Grünen hatten in den vergangenen Tagen zu dritt sowohl mit den Linken als auch mit der FDP sondiert. Giffey hatte in der Vorwoche dazu erklärt, Präferenz der SPD sei ein Ampelbündnis mit Grünen und FDP. Am Donnerstag schwenkte sie dann um und erklärte, die SPD halte eine weitere Zusammenarbeit mit Grünen und Linken "für den erfolgversprechendsten Weg" für eine stabile Regierung in den nächsten fünf Jahren.

