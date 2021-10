Letzte Sondierungen zur Bildung neuer Landesregierung

Berlin. In Berlin gehen die Sondierungen zur Bildung einer neuen Landesregierung am Freitag in ihre letzte Phase. SPD, Grüne und Linke haben sich verabredet, um abschließend über eine Fortsetzung ihres 2016 gebildeten Dreierbündnisses zu beraten. Sollte es bei dem am Donnerstag verkündeten Vorhaben bleiben und die Parteigremien zustimmen, könnten in der nächsten Woche Koalitionsverhandlungen starten - gut drei Wochen nach der Abgeordnetenhauswahl.

Derweil kommt der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses am Freitag (10.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Probleme und Pannen am Wahltag, dem 26. September, zu beraten. Zu einer Anhörung wird unter anderem Innensenator Andreas Geisel (SPD) erwartet.

Die wegen der Pannen nunmehr abberufene Landeswahlleiterin Petra Michaelis hatte am Donnerstag einen Einspruch der Wahlleitung beim Berliner Verfassungsgerichtshof gegen Wahlergebnisse angekündigt. In zwei Wahlkreisen habe es Rechtsverstöße gegeben, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung haben könnten.

