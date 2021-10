Wählerinnen und Wähler sind von Giffey enttäuscht

Berlin. Knapp drei Wochen nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus bahnt die SPD-Landesvorsitzende und designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey Koalitionsverhandlungen mit den beiden Parteien an. Sie kündigte am Donnerstag ein weiteres Sondierungsgespräch mit ihnen an - die FDP, mit der zuletzt am Montag gesprochen wurde, ist vorerst raus. Auf Facebook und Twitter zeigen sich viele Wählerinnen und Wähler enttäuscht - eine Auswahl.

Das Ausland schaut immer mit Staunen auf den Sauladen Berlin. Ganz nett vielleicht fuer Studenten, aber sonst...Glaubt doch keiner, dass das mit RRG jetzt besser wird...enttauschend! — Anker (@anker_blue) October 14, 2021

Franziska Giffey hat ein Jahr lang suggeriert, mit ihrer Berliner SPD ein bürgerliches Bündnis der Mitte in der Hauptstadt anzustreben. Nun verhandelt sie über eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün. FDP und CDU erheben den Vorwurf des Wortbruchs.https://t.co/NMTy6zraeo — Paolo 🏳️‍🌈🦊 mit dem Pizzablitze 🍕⚡ 🚲 (@PaoloRubigo) October 14, 2021