Wahlen Giffey will mit Grünen und Linken in Berlin weiter sondieren

Berlin. Die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will weiter mit Grünen und Linken die Chancen für eine Neuauflage des bisherigen Regierungsbündnisses im Land Berlin ausloten. Die SPD-Politikerin kündigte am Donnerstag für Freitag eine weitere Sondierungsrunde an. Dabei soll auch ein Sondierungspapier erarbeitet werden. Anschließend soll dem Landesvorstand der SPD die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen vorgeschlagen werden.

© dpa-infocom, dpa:211014-99-592949/3

