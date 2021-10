Berlin Wahl: Rot-Grün-Rot kommt

SPD und Grüne wollen offenbar das Bündnis mit den Linken in Berlin fortsetzen. Franziska Giffey hatte eine Ampel präferiert.

Gruppenbild bei den Sondierungsgespräche zwischen SPD, Grünen und Linken: Kultursenator Klaus Lederer (l-r, Die Linke ), Tobias Schulze ( 2. Reihe, Die Linke), Raed Saleh, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Anne Helm, Fraktionsvorsitzende der Partei die Linke in Berlin, Franziska Giffey, Spitzenkandidatin der Berliner SPD, Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Berliner Grünen, Nina Stahr, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Berlin, und Werner Graf, Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen Berlin.

Berlin-Wahl 2021 Alle Zeichen stehen in Berlin auf Rot-Grün-Rot

Berlin. Nach stundenlangen gemeinsamen Beratungen am Vortag haben die Spitzen der Berliner SPD und der Grünen am Donnerstagmorgen nach Informationen der Berliner Morgenpost eine gemeinsame Entscheidung getroffen: Sie wollen Anfang kommender Woche mit der Linken in Koalitionsverhandlungen eintreten. Der ebenfalls möglichen Ampel-Koalition mit der FDP erteilten die Parteiführungen eine Absage. Für 11 Uhr hat die SPD eine Stellungnahme angekündigt.

Die Berliner Grünen gaben die Entscheidung indirekt bekannt. Sie kündigten für Freitag eine weitere gemeinsame Sondierungsrunde mit SPD und Linkspartei sowie für danach gemeinsame Pressestatements an. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, soll bei dem Treffen ein gemeinsames Sondierungspapier erstellt werden.

Damit sieht alles so aus, als ob das seit 2016 regierende Bündnis auch unter einer neuen Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) fortgesetzt sind. Nur die internen Gewichte haben sich verschoben. Die Linken sind diesmal der kleinste Partner, bisher waren das die Grünen.

Ampel war für Franziska Giffey erste Präferenz

Franziska Giffey hatte während der Sondierungsgespräche die Ampel mit der FDP zu ihrer Präferenz erklärt. Die Grünen hatten schon immer die Linken als Bündnispartner bevorzugt. Dennoch wurde danach seitens der SPD „ergebnisoffen“ mit Liberalen und Linken in Dreier-Runden weiter getagt. Die Auswertung dieser jeweils rund siebenstündigen Gespräche im kleinsten Kreis gab nun den Ausschlag für Rot-Grün-Rot. Dabei sei es sehr stark um Inhalte gegangen, hieß es.

Tatsächlich lagen die Positionen von SPD und Grünen auf der einen und der FDP auf der anderen Seite vor allem in der Mieten-, Wohnungs- und Finanzpolitik weit auseinander. Während die bisherigen Regierungsparteien auf Mietregulierung, Sozialen Wohnungsbau, Ankauf von Wohnungsbeständen setzen, will die FDP davon wenig wissen. Bei den Finanzen wollen sich SPD und Grüne für die Zeit nach der Corona-Krise aus neuen Schulden ein Finanzpolster für weitere Investitionen anlegen, was die FDP zuletzt abgelehnt und auf eine strenge Einhaltung der Schuldenbremse gepocht hatte. Auch der angekündigte ernsthafte Umgang mit dem von einer Million Berlinern unterstützte Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen dürfte mit den Linken glaubwürdiger ausfallen als mit der FDP.

Kritik der SPD-Basis an Ampel

Franziska Giffey und ihr Co-Parteichef Raed Saleh konnten aber auch die Ampel-kritische Stimmung in ihrer SPD und bei den Grünen nicht ignorieren. Mitgliederstarke Kreisverbände wie Mitte, Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf hatten sich klar für eine weitere Runde mit den Linken positioniert, ebenso die Jusos und Bundesvize Kevin Kühnert.

Für die Ampel hingegen hatten sich öffentlich nur Einzelpersonen wie Ex-Staatssekretär Tim Renner, Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel und Ex-Bausenator Wolfgang Nagel stark gemacht, die in der SPD über wenig Einfluss verfügen. Mit sechs Stimmen Mehrheit im Abgeordnetenhaus für die Ampel konnte Giffey zudem nicht sicher sein, dass sie angesichts vieler linker und Ampel-kritischer neuer Abgeordneter in den Fraktionen von SPD und Grünen ihre Anliegen im eigenen Lager tatsächlich immer würde durchsetzen können.

Erster Dämpfer für Franziska Giffey

Für Giffey ist die Entscheidung gegen die von ihr präferierte Ampel gleichwohl ein erster empfindlicher Dämpfer. Sie konnte sich mit ihrer offen zur Schau gestellten Haltung für einen neuen Regierungspartner nicht in der eigenen Partei und auch nicht gegen die Grünen durchsetzen. Mit den 21,4 Prozent am Wahlabend hat sie die Berliner SPD zwar aus den Tiefen der Umfragen herausgeholt und auf den ersten Platz geführt. Das Ergebnis war aber immer noch das historisch schlechteste für den Landesverband.

Es hat Franziska Giffey jedenfalls nicht die Beinfreiheit verschafft, die sie gebraucht hätte, um einen echten Kurswechsel einzuleiten, wie ihn sich viele nach ihren Wahlkampfaussagen erhofft hatten. Giffeys Position innerhalb der SPD beruht nicht auf eigener Stärke und vielen Unterstützern, sondern auf dem Bündnis mit dem umtriebigen Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh. Der war ein zentraler Bestandteil des bisherigen rot-rot-grünen Bündnisses und deutlich weniger daran interessiert als sie, die Linken als Partner durch die FDP zu ersetzen.

Grüne könnten Verkehrsressort behalten

Interessant wird nun, ob es Giffey gelingen wird, die im Wahlkampf oft wiederholte Forderung durchzusetzen, die SPD müsse das Stadtentwicklungsressort von den Linken und das Verkehrsressort von den Grünen zurückholen und wieder unter einem Dach zu vereinen. Schon mit der Entscheidung, auf jeden Fall mit den Grünen zusammen zu gehen, dürfte die SPD auf das für die Grünen zentrale Verkehrsressort verzichtet haben. Ob die bei den Wahlen leicht geschrumpften Linken die Zuständigkeit für Planen und Bauen werden abgeben müssen, gehört sicher zu den spannendsten Themen der nun anstehenden Koalitionsverhandlungen.

Ehe diese beginnen können, müssen noch ein Landesausschuss der Grünen am Freitag und ein Landesparteitag der Linken am Sonntag diesen Schritt absegnen. Es wird mit jeweils breiter Zustimmung gerechnet. Bei der SPD entscheidet der Landesvorstand. Auch hier dürfte die Mehrheit für Rot-Grün-Rot sicher sein.