Die Gewerkschaft will in der laufenden Tarifrunde mit einem Warnstreik den Druck erhöhen. Betroffen sind auch Supermärkte in Berlin.

Arbeitsniederlegung Verdi bestreikt am Donnerstag Einzelhandel in Berlin

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg zum Streik angerufen. An diesem Donnerstag sind unter anderem Mitarbeiter der Supermarktketten Edeka, Rewe und Kaufland, der Händler Thalia, Primark, Galeria Karstadt Kaufhof und Ikea sowie einzelner Lebensmittellager aufgerufen, ihre Arbeit ruhen zu lassen. Anlass für den Streik sind laut Verdi die immer noch ergebnislosen Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Handelsverband für die rund 141.000 Berliner und 78.000 Brandenburger Einzelhandelsbeschäftigten. Auf dem Breitscheidplatz in der City West ist für den Vormittag eine zentrale Kundgebung geplant.

Bei der letzten Arbeitsniederlegung im Handel hatten sich Mitte September gut 700 Beschäftigte dem Aufruf Verdis angeschlossen. Einschränkungen auf Öffnungszeiten der Geschäfte oder die Versorgung hatten die Streiks nicht.

Verdi: Beschäftigte im Berliner Handel sind enttäuscht

Verdi will mit dem Warnstreik den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Bei dem letzten Zusammentreffen von Handelsverband und Verdi hatte die Arbeitgeberseite laut Gewerkschaft kein neues Angebot vorgelegt. Verdi-Gewerkschaftssekretärin Conny Weißbach hält das für unzureichend. „In der Corona-Krise galten die Beschäftigten im Handel erst als systemrelevant. Jetzt haben sie damit gerechnet, mehr Wertschätzung zu erfahren. Doch stattdessen ziehen sich die Tarifgespräche schon Monate hin“, kritisierte Weißbach, die bei Verdi Landesfachbereichsleiterin Handel ist. Auch mit Blick auf die steigende Inflationsrate sei mehr Gehalt für die Beschäftigten angebracht. „Die Unternehmen halten sie hin, während Lebensmittelpreise, Benzinkosten und Kleidung zwischen 3,5 und 10,5 Prozent steigen“, erklärte Weißbach weiter.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Gewerkschaft will in der laufenden Tarifrunde 4,5 Prozent plus 45 Euro mehr Lohn pro Monat durchsetzen und außerdem ein Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde. Die Arbeitgeberseite will die Löhne gestaffelt erhöhen, bei einer längeren Laufzeit. In Hessen war zuletzt ein Tarifabschluss im Handel erzielt worden. Dort sollen die Entgelte der Beschäftigten rückwirkend zum 1. August dieses Jahres um 3,0 Prozent und zum 1. April 2022 um weitere 1,7 Prozent angehoben werden.