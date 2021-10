Wittenberge. In Wittenberge (Landkreis Prignitz) ist ein 87 Jahre alter Fußgänger ums Leben gekommen, nachdem er von einem 31-jährigen Autofahrer angefahren worden war. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überquerte der 87-Jährige am Dienstag mit seiner Gehhilfe einen Zebrastreifen, als der 31-Jährige ihn mit seinem Auto traf. Die Ursachen für den Unfall sind noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:211013-99-583629/2

