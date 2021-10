Long Covid: Nonnemacher wirbt für Reha-Behandlungen

Potsdam. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat Covid-19-Patienten mit lang anhaltenden Beschwerden (Long Covid oder Post Covid) dazu aufgerufen, Reha-Behandlungen in Anspruch zu nehmen. "Wir wollen aufklären und die Angebote bekannter machen, denn oft wissen Betroffene gar nicht, dass sie Reha-Leistungen in Anspruch nehmen können", sagte Nonnemacher am Mittwoch in Potsdam. Auch Hausärzte sollten dies für ihre Patienten stärker in den Blick nehmen, sagte sie.

Dazu hat das Ministerium eine Webseite freigeschaltet, auf der neben Informationen zu den Langzeit-Erkrankungen auch die zwölf stationären Kliniken verzeichnet sind, die eine Post Covid-Behandlung anbieten. "Die Deutsche Rentenversicherung hat uns signalisiert, dass sie großes Interesse hat, dass mehr Menschen mit Covid-Langzeitfolgen Anträge für eine Reha stellen", sagte die zuständige Referatsleiterin im Ministerium, Joleen Gruhn.

Denn die Covid-Langzeitfolgen könnten zu Einschränkungen im privaten und beruflichen Alltag führen, sagte Gruhn. Unter den Betroffenen seien unter anderen auch zahlreiche Beschäftigte aus Gesundheitsberufen. Der Chefarzt des Evangelischen Zentrums für Altersmedizin in Potsdam, Manuel Anhold, schätzte, dass etwa ein Drittel der 155 Mitarbeiter eine Corona-Infektion hatte. Davon seien drei bis vier von Langzeitfolgen betroffen.

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation seien etwa zehn Prozent der an Covid-19 Erkrankten von Langzeitfolgen betroffen, sagte Nonnemacher. Das wären in Brandenburg mehr als 11 000 Menschen.

Allerdings seien nicht in allen Fällen die Beschwerden so gravierend, dass eine Reha notwendig sei, schränkte Oberärztin Annette Twietmeyer von der Sana Rehabilitationsklinik Sommerfeld in Kremmen (Oberhavel) ein. Dies könne nur vom behandelnden Arzt beurteilt werden. Zu den Langzeitfolgen gehörten Ermüdung, Konzentrationsstörungen, Atembeschwerden und verminderte körperliche Belastbarkeit.

