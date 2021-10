Wegen der Veranstaltung der Bundeswehr kommt es am Mittwoch in Berlin zu massiven Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Verkehr in Berlin Großer Zapfenstreich in Berlin - Diese Straßen sind gesperrt

Berlin. Mit einem Großen Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude in Mitte werden am Mittwoch die Soldatinnen und Soldaten geehrt, die am Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr teilgenommen haben. Es ist das höchste militärische Zeremoniell der deutschen Armee.

Autofahrer müssen den Tag über mit massiven Verkehrsbehinderungen rechnen. Diese Straßen sind in der Zeit von 9 Uhr bis 21 Uhr gesperrt:

Reichpietschufer

Schöneberger Ufer

Hiroshimastraße

Stauffenbergstraße

In der Zeit von 12 Uhr bis 21 Uhr werden zusätzlich gesperrt:

Straße des 17. Juni Richtung Brandenburger Tor zwischen Großer Stern und Yitzhak-Rabin-Straße

John-Foster-Dulles-Allee

Regierungsviertel

Die Feierlichkleiten beginnen mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr im Bendlerblock in Tiergarten zum Gedenken an die in den Einsätzen getöteten Bundeswehr-Angehörigen.

Am Nachmittag findet ein Appell beim Bundesverteidigungsministerium statt, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnimmt. Als Redner sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vorgesehen.

Anschließend folgt ein Empfang im Bundestag auf Einladung von Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), bevor am Abend der Große Zapfenstreich stattfindet.