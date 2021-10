Bahn-Ausbau: Engpass am Karower Kreuz beseitigt

An der ausgebauten Strecke am Bahnhof Karow: Enak Ferlemann (CDU, l), parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, und Ronald Pofalla, Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn.

Berlin. Nicht zentral gelegen, aber dennoch von zentraler Bedeutung: Das sagte Ronald Pofalla, Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn, über das Karower Kreuz, dessen Ausbau nach vier Jahren nun abgeschlossen ist. Am Dienstag wurde das zweite Fernbahngleis zwischen Blankenburg und Karow offiziell in Betrieb genommen und damit ein Engpass beseitigt. „Alle Fernverkehrsverbindungen sowie der Güterverkehr auf der Nord-Süd-Achse müssen das Karower Kreuz passieren“, sagte Pofalla.

Durch das zusätzliche Gleis gebe es nun mehr Kapazitäten, was für mehr Stabilität und entsprechend auch eine höhere Pünktlichkeit der Züge sorgen soll. Profitieren werde davon der Fahrplan in der ganzen Stadt, denn: „Alle Züge, die über das Nordkreuz in Karow fahren, passieren auch Gesundbrunnen, Hauptbahnhof und den Bahnhof Südkreuz. Und Verspätungen, die hier entstehen, können Fahrgäste noch in Dresden spüren.“

Reisende an die Ostsee und nach Polen sollen profitieren

Über das Karower Kreuz in Pankow fahren unter anderem die bei Urlaubern beliebten Züge in Richtung Ostsee, wie die ICE-Linie von Dresden über Berlin nach Rostock oder die Regionalexpress-Linien RE5 und RE3, die jeweils Stralsund als Ziel haben. Zugleich wird die Strecke auch von Pendlerzügen über Angermünde nach Polen befahren. „Insgesamt profitieren Reisende in etwa 120 Zügen nun jeden Tag von einem zuverlässigeren Fahrplan“, sagte Pofalla. Hinzukommen die vielen Güterzuge, etwa aus Schwedt, die das Karower Kreuz passieren müssen.

Insgesamt rund 200 Millionen Euro sind in Ausbau und Modernisierung des gut drei Kilometer langen Abschnitts geflossen. Ein Großteil davon hat der Bund getragen, weitere Mittel kamen von der Deutschen Bahn selbst und dem Land Berlin. Neben dem Bau des zweiten Gleises ist auch die Umstellung auf eine moderne elektronische Stellwerkstechnik erfolgt und die Strecke wurde so ertüchtigt, dass sie nun mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 Kilometern pro Stunde befahren werden kann. Anwohnerinnen und Anwohner sollen zudem von einem besseren Lärmschutz profitieren.

Fundament für neuen Turmbahnhof Karower Kreuz gelegt

Mit dem Ausbau des Karower Kreuzes wurde zugleich das Fundament für den angedachten Turmbahnhof dort gelegt. Mit diesem soll künftig eine neue Umsteigemöglichkeit entstehen. Am Karower Kreuz müssten später nur noch die Bahnsteige ergänzt werden, hieß es von der Deutschen Bahn. Allerdings: Das wird wohl erst Ende des Jahrzehnts geschehen, wie Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese sagte. Dennoch sei nun ein Element für den weiteren Ausbau von Bahnverbindungen in und um Berlin geschaffen worden.

Schneller als beim künftigen Turmbahnhof soll es am S-Bahnhof Karow vorangehen, wo noch Arbeiten am derzeit gesperrten Bahnhofsgebäude und an der angrenzenden Straße ausstehen. Diese könnten nun, nach dem erfolgten Gleisausbau, aufgenommen werden. Im zweiten Quartal 2022 soll der Bahnhof voraussichtlich wieder öffnen.