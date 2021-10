Reifenbrand in Rigaer Straße: Feuerwehr unter Polizeischutz

Berlin. In der Rigaer Straße Ecke Liebigstraße in Berlin-Friedrichshain haben in der Nacht Reifen gebrannt. Die Einsatzkräfte seien von Unbekannten mit Steinen beworfen worden, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe den Brand am Dienstagmorgen nur unter Polizeischutz löschen können. Verletzt wurden den Angaben zufolge niemand.

Foto: Morris Pudwell

In der "Rigaer 94" war in der vergangenen Woche ein teilbesetztes Haus von der Polizei durchsucht worden. Der Gebäudekomplex gilt als Symbol der linksradikalen Szene. Immer wieder kommt es dort zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. Ob es einen Zusammenhang mit den Ereignissen in der Nacht gab, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

