Bundesweites Projekt "Zeit für Zirkus" in 13 Städten

Berlin. Mit einem bundesweiten Projekt sollen sich Menschen "Zeit für Zirkus" nehmen. Dafür planen 19 Häuser in 13 Städten vom 12. bis 14. November Aufführungen, Austauschangebote, Workshops oder Podcasts. Kooperiert wird dabei nach Angaben vom Montag mit dem europäischen Zirkusprojekt "Nuit du Cirque", dessen dritte Ausgabe zeitgleich stattfindet.

"Als physische und häufig nonverbale Kunstform kann der zeitgenössische Zirkus ein interkulturelles und intergenerationelles Publikum erreichen", hieß es in einer Mitteilung von Forum Neuer Zirkus und Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus. Durch die stark körperliche und visuelle Sprache ermögliche der Zirkus einen niedrigschwelligen und inklusiven Zugang.

So will "Zeit für Zirkus" weitere Schichten von Zuschauerinnen und Zuschauern erschließen "und die Resonanz der Sparte in der gesamtkulturellen Landschaft steigern". Beteiligte Spielstätten und Bühnen stehen in Berlin, Hamburg, München, Köln, Bremen, Leipzig, Hannover, Karlsruhe, Herne, Saarbrücken, Bochum, Recklinghausen oder Fahrenwalde.

