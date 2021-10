Weitere Champions-League-Gegner für Wasserfreunde Spandau

Berlin. Nach der Auslosung der dritten Qualifikationsstufe für die Wasserball-Champions League erwartet die bereits für die Hauptrunde gesetzten Wasserfreunde Spandau 04 in der Achter-Gruppe B eine weiter verstärkte Konkurrenz. Nach Pro Recco Genua, Jug Dubrovnik, CN Marseille, Steaua Bukarest und Waspo Hannover werden die Sieger aus dem ungarischen Duell zwischen Szolnok und OSC Budapest sowie dem Vergleich zwischen RN Savona (Italien) und Roter Stern Belgrad die Gruppe ergänzen.

Spandaus Hauptrundenstart wird am 27. Oktober beim Gewinner der letztgenannten Paarung erfolgen. Das erste Heimspiel steht am 10. November gegen Waspo Hannover auf dem Programm. Die Hauptrunde ist bis zum 14./15. Juni 2022 datiert, das Final 8 findet vom 30. Juni bis 2. Juli kommenden Jahres in Belgrad statt.

© dpa-infocom, dpa:211011-99-559514/2