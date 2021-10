Wetter Kühles Herbstwetter in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Mit einer nordwestlichen Strömung kommt über Skandinavien zum Wochenauftakt kühle und feuchte Meeresluft nach Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Montag mitteilte, ist im Süden vor allem in den Frühstunden mit leichtem Frost mit bis zu minus zwei Grad zu rechnen.

Am Dienstag ist es zunächst noch bewölkt, vorübergehend sind Regenschauer möglich. Am Abend lockert es auf.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Mittwoch startet heiter. Es bleibt trocken. An beiden Tagen steigt die Temperatur jeweils auf 11 bis 13 Grad.

© dpa-infocom, dpa:211011-99-553414/2