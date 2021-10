90 Kilogramm Cannabis gebunkert? Prozess gegen 41-Jährigen

Eine Statue der Justitia steht mit einer Waage und einem Schwert in ihren Händen.

Berlin. Weil er mehr als 90 Kilogramm Cannabis in seiner Wohnung gehortet haben soll, muss sich ein 41-Jähriger heute vor dem Berliner Landgericht verantworten. Zur Absicherung seiner Drogengeschäfte soll der Mann unter anderem Schreckschusswaffen, Baseballschläger, einen Schlagstock und mehrere Messer griffbereit an verschiedenen Orten in seiner Wohnung aufbewahrt haben. Die Polizei habe die Drogen im April dieses Jahres sichergestellt. Die Anklage lautet auf unerlaubtes bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln sowie Verstoß gegen das Waffengesetz. Für den Prozess sind bislang zwei Tage geplant.

© dpa-infocom, dpa:211010-99-548778/2

