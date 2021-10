6:1 für Eastside im Tischtennis-Gipfel gegen Kolbermoor

Berlin. Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside haben nach einmonatiger Spielpause in der Bundesliga ihr zweites Match gegen DJK Kolbermoor mit 6:1 (19:9 Sätze) gewonnen. In der Sporthalle am Saefkow-Platz siegten sie in der Neuauflage des Vorsaison-Meisterschaftsfinales nach zweieinhalb Stunden Spielzeit deutlich. Nach dem 6:4-Heimauftakt gegen Schwabhausen haben die Hauptstädterinnen nunmehr 4:0 Punkte auf dem Konto und haben damit gemeinsam mit der TTG Bingen bereits zu diesem frühen Saisonzeitpunkt die Führung in der Achter-Tabelle inne.

© dpa-infocom, dpa:211010-99-547845/2

