Turbine Potsdam bezwingt Werder Bremen souverän mit 5:0

Potsdam. Turbine Potsdam hat am fünften Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga einen ungefährdeten Heimsieg eingefahren. Gegen Werder Bremen gewannen die Brandenburgerinnen am Sonntag hochverdient 5:0 (4:0). Besonders freuen konnte sich Torfrau Anna Wellmann, die bei ihrem Ligadebüt ohne Gegentreffer blieb. Durch den dritten Saisonerfolg rückte Turbine zumindest zwischenzeitlich auf den fünften Tabellenplatz vor.

Das im Vergleich zur Vorwoche auf sieben Positionen veränderte Turbine-Team erwischte vor 1274 Fans im Karl-Liebknecht-Stadion einen Start nach Maß. Sophie Weidauer (3. Minute) und Nina Ehegötz (10.) sorgten gegen das Liga-Schlusslicht für eine 2:0-Führung. Sechs Minuten später traf Gina Chmielinski aus halblinker Position zum 3:0, ließ dabei Werder-Torfrau Anneke Borbe trotz tiefstehender Sonne schlecht aussehen (16.). Und auch beim vierten Treffer half Borbe kräftig nach, als sie einen Kopfball von Ehegötz selbst ins kurze Eck drückte (37.). Potsdam stand zu diesem Zeitpunkt nur mit neun Feldspielerinnen auf dem Platz, da Karen Holmgaard wegen eines tiefen Cuts an der Nase an der Seite behandelt werden musste.

Im zweiten Durchgang besaß das Spiel der Turbinen nicht mehr die Dynamik aus Halbzeit eins, was neben dem deutlichen Vorsprung auch in den vielen Auswechslungen, die nun erfolgten, begründet lag. An der Dominanz der Gastgeberinnen gegen einen in dieser Verfassung zu den Abstiegskandidaten zählenden Gegner änderte sich aber nichts. Doch es dauerte bis in die Schlussminute, ehe Selina Cerci mit einem Kopfball zum 5:0-Endstand traf (90.).

© dpa-infocom, dpa:211010-99-547434/2