Wahlen Sondierungen in Berlin gehen Montagmittag zu dritt weiter

Berlin. Die Berliner SPD hat Grüne und FDP für Montagmittag zur nächsten Sondierungsrunde eingeladen. Die drei Parteien wollen ab 13 Uhr gemeinsam über die Möglichkeit einer Regierungsbildung sprechen, wie die SPD am Sonntag mitteilte. Schon am Tag darauf ist die nächste Dreierrunde geplant. Dann kommen am Vormittag (10 Uhr) SPD, Grüne und Linke zusammen.

Die SPD-Landesvorsitzende und designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hatte am Freitag angekündigt, zunächst mit beiden Dreiervarianten weiter zu sondieren. Giffey sagte, die Präferenz für die SPD sei allerdings ein Ampelbündnis mit Grünen und FDP. Die Sondierungen sollen Giffey zufolge Mitte Oktober beendet sein.

Nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 26. September hatten zunächst SPD, Grüne, CDU, Linke und FDP in Zweierformaten Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Hinblick auf eine mögliche Koalition ausgelotet. Rechnerisch sind mehrere Dreierbündnisse möglich.

Für die Linken wäre ein Bündnis von SPD, Grünen und FDP bitter, weil sie seit 2016 in einer rot-rot-grünen Koalition mitregieren. Grüne und Linke hatten im Wahlkampf regelmäßig erklärt, die bisherige Koalition mit der SPD fortsetzen zu wollen. Giffey hatte im Wahlkampf offengelassen, welches Bündnis sie bevorzugt.

© dpa-infocom, dpa:211010-99-546503/2