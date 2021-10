Berlin Volleys siegen gegen Lüneburg ohne Satzverlust

Berlin. Die Berlin Volleys bleiben in der Volleyball-Bundesliga auf Erfolgskurs. Im zweiten Saisonspiel behauptete sich der deutsche Meister am Samstag gegen die SVG Lüneburg mit 3:0 (25:20, 25:22, 25:22). Eine Schrecksekunde erlebten die 1653 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle allerdings zu Beginn des dritten Satzes. Da musste Diagonalangreifer Benjamin Patch, mit elf Punkten bis dahin erfolgreichster Scorer auf dem Feld, wegen einer Verletzung am Daumen der linken Hand außerhalb des Spielfeldes behandelt werden. Zu den letzten beiden Ballwechseln kehrte er wieder aufs Feld zurück.

Seit dem Aufstieg der Lüneburger im Jahre 2014 haben die BR Volleys nunmehr alle zwölf Pflichtspiele gegen die Lüneburger vor eigenem Publikum gewonnen.

Im ersten Durchgang verschafften sich die Berliner nach ausgeglichenem Beginn eine 18:15-Führung. Die geriet nur kurz ins Wanken, als Schiedsrichter Marcus Weiß mit einer höchst umstrittenen Entscheidung dem Gast den 16. Punkt zusprach. Doch die Volleys fanden schnell wieder ihren Rhythmus. Patch beendete mit dem zweiten Satzball zum 25:20 den ersten Abschnitt.

Die Lüneburger waren danach auf gutem Weg zum Satzausgleich, ließen sich aber nach einem 16:12-Vorsprung zur zweiten Technischen Auszeit von einem hellwach reagierenden Kontrahenten den Schneid abkaufen. Durch Mittelblocker Jeffrey Jendryk geriet der Gastgeber beim 18:17 wieder in Vorteil und dominierte den Satz danach deutlich.

Nach einer kurzen Findungsphase wegen Patchs Verletzung kamen die BR Volleys wieder auf Touren. Marek Sotola ersetzte Patch vorübergehend auf der Diagonalposition und vor allen Ruben Schott übernahm in der Folgezeit viel Veratnwortung.

