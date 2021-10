Fußgängerin wird angefahren und lebensgefährlich verletzt

Berlin. Eine Rentnerin ist im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld von einem Motorrad angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die 77-Jährige lief am Freitagnachmittag auf der Falkenseer Chaussee vom Mittelstreifen auf die Fahrbahn, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Motorrad, das wegen des Verkehrs auf die linke Spur wechselte, stieß mit der Frau zusammen, trotz vorheriger Gefahrenbremsung. Sie stürzte auf die Fahrbahn und blieb liegen. Rettungskräfte brachten die Rentnerin mit Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Der 53-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:211009-99-539048/2

