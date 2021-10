Konzert: Keimzeit live in Berlin 2021 – Was Fans wissen müssen

Die Band Keimzeit kommt am 16. Dezember 2021 für ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Keimzeit spielt am 16. Dezember 2021 in Berlin.

Berliner Kesselhaus Keimzeit live in Berlin 2021 – Was Fans wissen müssen

Keimzeit sind zurück: Die Band um Frontsänger Norbert Leisegang ist auf Tour und kommt am 16. Dezember 2021 für ein Konzert nach Berlin. Mit im Gepäck haben Keimzeit Songs ihres aktuellen Albums "Das Schloss" sowie eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Kling Klang", "Trauriges Kind" und "Nathalie".

Mit ihrem 12. Studioalbum, das 2019 erschien, knüpfte Keimzeit organisch an ihre letzten Werke an. Das Album entstand unter der Regie des Produzenten Moses Schneider, der auch schon mit Tocotronic und den Beatsteaks zusammengearbeitet hat, und wurde in den Candy Bomber Studios in Berlin-Tempelhof eingespielt.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 17. Dezember 2020 geplant. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 16. Dezember 2021.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bisher gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. "

Wo werden Keimzeit in Berlin spielen?

Das Konzert von Keimzeit wird im Kesselhaus in der Kulturbrauerei (Knaackstraße 97, 10435 Berlin) stattfinden. Das Kesselhaus bietet mit ihrem rauen, industriellen Charme die perfekte Bühne für Keimzeit.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Keimzeit sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für das Konzert sind online im Vorverkauf auf der Internetseite der Veranstalter (ab 30 Euro zzgl. Gebühren) erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (16. Dezember 2021) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Welche Songs spielen Keimzeit in Berlin?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Kesselhaus davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Konzert 2019 in Hannover:

Der fliegende Teppich Nicht Ratten Irrenhaus Actionkalle Stillstand Flugzeug ohne Räder Wieviel von deiner Liebe Hofnarr Auf einem Esel ins All Zoten Geht schief Seeigel Das leichteste der Welt Singapur Trauriges Kind Bunte Scherben Kapitel Elf Näher mein Herz Kling Klang Sommernächte Kintopp

Zugabe:

Bekloppt So Ein schöner Tag Nathalie

Wie komme ich zum Kesselhaus?

Das Kesselhaus befindet auf dem Gelände der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg (Eingänge: Knaackstraße 97 und Sredzkistraße 1) und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen - mit der S-Bahn (S41, S42, S8, S85 und S9 bis S-Bhf. Schönhauser Allee), der U-Bahn (U2, Station Eberswalder Straße), oder der Tram 12, M10 und M1 (Eberswalder Straße). Eine gebührenpflichtige Tiefgarage befindet sich unter der Veranstaltungsstätte (Parkhaus: Eingang Sredzkistraße).

Hier finden Sie Informationen und Hinweise zur Anfahrt und den Einlassbestimmungen im Kesselhaus in der Kulturbrauerei.

Gibt es ein Hygienekonzept im Kesselhaus?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen im Kesselhaus

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

