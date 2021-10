Berliner Lehrer als Corona-Verharmloser vor Gericht

Berlin. Es war als Gütetermin im Arbeitsgericht Berlin angekündigt – doch an eine Einigung war nicht zu denken. Auf der einen Seite das Land Berlin, auf der anderen Berufsschullehrer Rüdiger Borrmann. Das Land hatte das Arbeitsverhältnis mit Borrmann im August fristlos gekündigt. Begründung: Der Lehrer habe sich nach erteilter Abmahnung im Januar weiterhin auf seinem Youtube-Kanal verunglimpfend über Impfangebote geäußert und durch ein Bild mit dem Schriftzug „Impfung macht frei“ über dem Tor des Konzentrationslagers Sachsenhausen den Nationalsozialismus verharmlost. Borrmann geht gegen die Kündigung vor, das Land will auf jeden Fall daran festhalten.

Borrmann betritt den Saal 334, an seiner Seite sein Rechtsanwalt Tobias Gall, der als Direktkandidat für die AfD in Charlottenburg-Wilmersdorf bei der Abgeordnetenhauswahl angetreten ist. Auf der anderen Seite im Saal nehmen Rechtsvertreter des Landes Berlin Platz.

Richterin Julia Wollgast fasst die Vorwürfe, die letztendlich zur Kündigung Borrmanns geführt haben, noch einmal zusammen: In der vierseitigen Abmahnung, die Borrmann im Januar bekommen habe, gehe es vor allem um die Äußerungen zu den Maßnahmen der Pandemie. Damals soll Borrmann unter anderem gegenüber seinen Schülern gesagt haben, Maske tragen sei „dumm“ in einem anderen Video habe er das Virus gänzlich geleugnet und die Maske zum „modernen Hakenkreuz“ erklärt.

Impfungen verunglimpft und Holocaust verharmlost

Zur Kündigung geführt hätten dann zwei Youtube-Videos aus dem Juli und dem August dieses Jahres. In dem einen Video äußere sich Borrmann kritisch zum geplanten Impfangebot an den Schulen, in dem anderen verharmlose er durch die Fotomontage mit dem Schriftzug „Impfung macht frei“ den Nationalsozialismus. Für den Vertreter des Landes Berlin ist die Lage klar: „Wir haben es hier mit einer Verharmlosung des Holocausts zu tun. Das in Zusammenhang mit der Coronapandemie zu bringen ist eine Sache, die als Lehrer einfach nicht geht. Wir streben weiterhin auf jeden Fall eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses an.“

Die Gegenseite will hingegen kein bisschen über eine Beendigung reden. Sein Mandant hätte zu keiner Zeit den Holocaust verharmlost, betonte Anwalt Gall, vielmehr habe es sich bei der Fotomontage um eine Zuspitzung gehandelt, mit der Borrmann Bayerns Ministerpräsident Söder kritisieren wollte, der in einem Tweet den Satz „Impfen ist der Weg zur Freiheit“ verwendet hatte. Und auch die kritischen Äußerungen zum Impfangebot hätten keine Relevanz. „In was für einem Land leben wir denn, wenn ein Lehrer nicht einmal in seinem privaten Umfeld sich kritisch äußern darf“, sagte Gall, „Es handelt sich hier ganz klar um eine Rufmordkampagne gegen meinen Mandanten.“

Querdenker: „Was soll das sein?“

Nach der Verhandlung, bei der zum jetzigen Zeitpunkt keine Einigung erzielt werden konnte, äußerte sich Borrmann gegenüber der Morgenpost kämpferisch: „Ich soll mundtot gemacht werden“, sagt er, „aber ich werde die Kündigung nicht akzeptieren.“ Auf die Frage, ob er sich selbst als Querdenker bezeichnen würde, antworte Borrmann: „Was soll das denn sein?“ An den Demonstrationen habe er aber teilgenommen. Auch sei er nach eigenen Angaben Mitglied der Partei „Die Basis“, die als parteipolitischer Arm der Querdenker gilt.

Der 60-jährige Borrmann, der seit der fristlosen Kündigung von seinen Ersparnissen und ALG 1 lebt, möchte auf jeden Fall zurück in den Schuldienst. Seit 2008 war er Lehrer am Berliner Oberstufenzentrum OSZ KIM (Kommunikations-, Informations- und Medientechnik). „Ich habe meinen Beruf immer gemocht“, sagt er, „deshalb will ich ihn auch weiter ausüben.“ Es seien nach seinen Angaben höchstens ein bis zwei Kollegen, die gegen ihn seien, deshalb fände er eine Rückkehr an seine alte Schule auch „unproblematisch“.

Den demokratischen Pfad verlassen

Diese Wahrnehmung überrascht Helmut Jäger, Schulleiter des Oberstufenzentrums, ein wenig. „Es ist tatsächlich so, dass Herr Borrmann fachlich tipptopp war und wir die Lücke bis jetzt auch noch nicht schließen konnten“, sagte er der Morgenpost, „allerdings hat er sich mit seinen Youtube-Videos unter den Kolleginnen und Kollegen mehr Feinde als Freunde gemacht. Die ganze Sache hat sehr viel Unruhe an unsere Schule gebracht.“ Borrmann habe auch vonseiten der Schule in den letzten Monaten immer wieder Warnhinweise bezüglich seines Verhaltens bekommen. „Ich habe auch in seinem Fall lange gesagt, dass es eine Meinungsfreiheit gibt“, sagt Jäger, „aber irgendwann hat er den demokratischen Pfad verlassen. Und dann geht es eben einfach nicht mehr.“

Am 11. März 2022 geht der Streit bei einem Kammertermin in die nächste Runde.