Sondersitzung des Innenausschusses zu Wahlpannen

Berlin. Der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses trifft sich am 15. Oktober zu einer Sondersitzung, um über die jüngsten Wahlpannen zu beraten. Das Gremium komme auf Antrag aller Fraktionen zusammen, teilte die Parlamentsverwaltung am Freitag auf Twitter mit. Dabei sei auch eine Anhörung geplant. Nach der Wahl zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 26. September hatten sich Berichte über fehlende oder falsche Stimmzettel, mögliche Auszählungs- und andere Pannen gehäuft. Hinzu kam, dass sich den ganzen Tag über lange Schlangen vor Wahllokalen bildeten. Das alles hatte Berlin bundesweit in ein schlechtes Licht gerückt.

