Spitzenjockey und Ex-Champion Egon Czaplewski wird 90

Hoppegarten. Egon Czaplewski hat auf der Galopprennbahn Hoppegarten Geschichte geschrieben. Er gilt als Lichtgestalt unter den Rennreitern auf der 153-jährigen Parkbahn vor den Toren Berlins. An diesem Sonntag wird Czaplewski 90 Jahre alt.

Als Lehrling feierte er 1949 auf Panther in Hoppegarten seinen ersten Sieg, den letzten von 716 als Trainer Ende 1994. Glanzpunkte waren 31 Siege in internationalen und 20 Siege in klassischen Rennen, darunter viermal im Derby von Hoppegarten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Meine schönsten Erfolge hatte ich im Rennstall Görlsdorf in bester Zusammenarbeit mit Trainer Ewald Schneck", erinnert sich Czaplewski. Weniger erfreulich gestaltete sich die Trainerzeit nach der Wende, "da standen Pferde in meinem Rennstall von Besitzern, die ihre Rechnungen nicht bezahlten".

16 Mal war Czaplewski der Jockey mit der Goldenen Reitkappe als Zeichen der Meisterwürde. Nimmt man zu den insgesamt 1398 Siegen im In- und Ausland die 16 Championate von 1954 bis 1969 hinzu, rundet sich das Bild eines Jockeys mit großer Popularität über einen langen Zeitraum ab.

25 Jahre begeisterte er im Rennsattel die Turffans. "Er war stets ein fairer Sportsmann und guter Kollege", urteilen seine Mitstreiter. Ein Mann, der trotz großer Erfolge nie "abgehoben" sei.

Auch im Ruhestand blieb die Verbindung zum Rennsport. So wird eine Schar an Gratulantinnen und Gratulanten zum runden Geburtstag im Haus von Czaplewski in Neuenhagen bei Berlin erwartet.

© dpa-infocom, dpa:211008-99-527295/2