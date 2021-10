Notfälle Leiche am Alexanderplatz gefunden

Berlin. Am Alexanderplatz ist am Freitagmorgen eine Leiche gefunden worden. Es sei eine "unbekannte Person leblos aufgefunden" worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Identität und den Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt. Einsatzkräfte sperrten die Fundstelle am Morgen ab.

© dpa-infocom, dpa:211008-99-524008/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.