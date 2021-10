Freundliches Herbstwochenende in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Sonnig und trocken zeigt sich der Herbst in Berlin und Brandenburg am Wochenende. Verantwortlich dafür ist eine Hochdruckzone über Mitteleuropa, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Potsdam mitteilte. Dabei bleibt es kühl. In der Nacht gibt es in Bodennähe verbreitet leichten Frost bis minus drei Grad.

Am Samstag können die Temperaturen auf bis zu 15 Grad steigen. Für den Sonntag werden maximal 14 Grad vorhergesagt. Am Morgen kann es in der Prignitz etwas regnen.

