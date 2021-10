Landkreis Teltow-Fläming lockt Existenzgründer

Potsdam/Bonn. Im Brandenburger Landkreis Teltow-Fläming fühlen sich Existenzgründer wohl. Laut einer Studie des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung liegt die Zahl der Existenzgründungen je 100.000 Erwerbstätige über dem Bundesdurchschnitt.

Die Anzahl an gewerblichen Existenzgründungen in Deutschland habe sich zwischen 2003 (507.000) und 2019 (266.000) nahezu halbiert, hieß es. Die durchschnittliche Existenzgründungsintensität ist von 92 (2003) Gründungen je 10.000 Erwerbsfähige auf 47 (2019) gesunken. Im Landkreis Teltow-Fläming wurde für 2019 jedoch ein Wert von über 90 ermittelt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Warum die Gründungsaktivitäten im Landkreis Teltow-Fläming entgegen dem allgemeinen Bundestrend so positiv waren, wollen wir unter anderem im nächsten Projektschritt untersuchen", sagte Rosemarie Kay, Studienleiterin und stellvertretende Geschäftsführerin des Instituts, auf Anfrage. "Es ist aber zu vermuten, dass hierbei auch die Nähe zu Berlin eine Rolle spielt." Berlin habe in den vergangenen Jahren immer wieder die meiste Anzahl an Existenzgründungen verzeichnet. Das strahle sicherlich auch auf die umliegenden Kreise ab.

Das Institut für Mittelstandsforschung baut seit 2019 eine Datenbank zu den regionalen Gründungsökosystemen auf. Aktuell werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie 2020 in den Kreisen und kreisfreien Städten untersucht.

© dpa-infocom, dpa:211008-99-522761/2