Handelsverband: Vorsichtiger Optimismus für Weihnachten

Berlin. Können die Einkaufsläden der Hauptstadt vor dem zweiten Weihnachten nach Beginn der Corona-Pandemie wieder auf ein brummendes Geschäft hoffen? Der Handelsverband Berlin-Brandenburg zeigt sich vorsichtig optimistisch. Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen sagte der Deutschen Presse-Agentur, zwar seien derzeit noch viele Kunden aus berechtigten epidemiologischen und medizinischen Gründen zurückhaltend. Viele würden auch auf den Online-Handel zurückgreifen. Doch im Weihnachtsgeschäft habe der stationäre Handel einen entscheidenden Vorteil. Kunden könnten im Laden sehen, was ihnen gefalle und die Ware direkt mitnehmen, sagte Busch-Petersen. Gerade zu Weihnachten werde man sehen, wie der Online-Handel da mithalten könne.

Ein Umsatzplus könnten dem Einzelhandel in der Weihnachtszeit zwei verkaufsoffene Sonntage bringen. Sie sind für den 2. Advent (5. Dezember) und 4. Advent (19. Dezember) zugelassen. Allerdings dürfen die Geschäfte an diesen Tagen nur öffnen, wenn auch mindestens drei der fünf größten Weihnachtsmärkte wie geplant an den Adventssonntagen stattfinden. So sieht es eine Allgemeinverfügung der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales vor.

Entscheidend sind die Weihnachtsmärkte am Schloss Charlottenburg, an der Gedächtnis-Kirche (Breitscheidplatz), am Gendarmenmarkt, am Roten Rathaus und in der Zitadelle Spandau. Der Markt am Schloss Charlottenburg wurde jedoch abgesagt.

Busch-Petersen vom Handelsverband kritisierte die Kopplung der verkaufsoffenen Sonntage an die Weihnachtsmärkte. Er halte es für ein fehlerhaftes Vorgehen, wie beides miteinander verquickt werde.

