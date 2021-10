Kabel beschädigt: Ausfälle bei der Telekom in Berlin

Bei Bauarbeiten wurden in Pankow Glasfaserkabel beschädigt, was zu Ausfällen bei der Telekom führte (Symbolbild).

Massiver Ausfall bei der Telekom: Wie das Unternehmen über Twitter mitteilte, seien am Donnerstagmittag bei Bauarbeiten in Pankow Glasfaserkabel der Telekom beschädigt worden

Deshalb kam es demnach am Donnerstag in Teilen von Berlin zu Störungen von Telefonie, des Internetzugangs, von MagentaTV und auch vereinzelt im Mobilfunk. Techniker arbeiteten daran, den Schaden zu reparieren, so die Telekom weiter. Das sollte demnach noch in den Abendstunden erfolgen.

In Teilen von #Berlin kommt es aufgrund von Kabelbeschädigungen aktuell zu Störungen der Telefonie, des Internetzugangs, MagentaTV als auch vereinzelt im Mobilfunk.

Unser Außendienst arbeiten bereits an der Entstörung. pic.twitter.com/3WOhEVgkdl — Telekom hilft (@Telekom_hilft) October 7, 2021

Unklar war aber, wann genau die Störung behoben sein würde. Wie ein Telekom-Mitarbeiter auf Twitter schrieb, sei bislang nicht bekannt, ob der Schaden noch vor 22 Uhr beseitigt sein würde. Die Behebung sei auf jeden Fall schon recht aufwändig.