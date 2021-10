Rathaus in Rathenow nach Drohung zwischenzeitlich geräumt

Rathenow. Die Polizei hat das Rathaus der Stadt Rathenow (Landkreis Havelland) wegen einer Drohung geräumt, nach der sich ein Sprengsatz im Gebäude befinden sollte. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht, die Polizei gab nach einer Durchsuchung des Rathauses mit Sprengstoffsuchhunden am Donnerstagvormittag Entwarnung, wie die Stadt mitteilte. Die Polizei sicherte Spuren und leitete eigenen Angaben zufolge Ermittlungen wegen der Störung öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ein.

Die Polizei sprach in einer eigenen Mitteilung von einer "bedrohlichen Mitteilung", die am Morgen in der Verwaltung eingegangen sei. Weitere Details zur Drohung wurden zunächst nicht bekannt. Daraufhin wurden das Gebäude sowie umliegende Straßen abgesperrt. Mitarbeitende der Verwaltung konnten an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, nachdem die Suche laut Polizei gegen 11.20 Uhr ohne Fund beendet und das Gebäude wieder freigegeben wurde. Am Freitag sei die Verwaltung wieder wie gewohnt zu erreichen, hieß es von der Stadt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-518320/3