SPD und Grüne entscheiden über weitere Sondierung

SPD und Grüne wollen am Freitag entscheiden, mit wem sie in weitere Sondierungen gehen wollen. Das gilt als Vorentscheidung.

Berlin. Nach neuerlichen Sondierungsgesprächen in verschiedenen Konstellationen lassen sich alle Parteien mehrere Optionen für die Aufnahme von Dreiergesprächen offen. Den Auftakt bildeten am Donnerstagmorgen Grüne und FDP, die sich zum ersten Mal zu einem Austausch trafen. Nachdem die FDP am Mittwoch noch deutlich gemacht hatte, dass sie eine Koalition zusammen mit SPD und CDU anstrebt, schlug Parteichef Christoph Meier am Donnerstag versöhnlichere Töne an. Man habe ein sehr gutes Gespräch geführt“, sagte Meier nach dem viereinhalbstündigen Treffen. In vielen Bereichen sei allerdings noch ein weiter Weg zu gehen, bevor beide Parteien zueinander finden könnten.

Das sahen die Grünen genauso. „Es war ein offenes, interessantes Gespräch – auch sachlich gut“, sagte die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. „Alles Weitere werden wir in Ruhe intern besprechen.“

Die SPD traf sich am Donnerstag zunächst erneut mit der Linken und danach mit der CDU. Auch diese Gespräche fanden in freundlicher Atmosphäre statt, versicherten die Teilnehmer. Über die Gesprächsinhalte hatten alle Teilnehmer Vertraulichkeit vereinbart.

SPD und Grüne treffen Entscheidung am Freitag

SPD und Grüne wollen am Freitag darüber entscheiden, mit welchen beiden Parteien sie in weitere Sondierungen gehen wollen – das wird als Vorentscheidung für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen angesehen. Die Grünen hatten schon vor der Wahl betont, dass sie am liebsten die bestehende Koalition mit SPD und Linken fortsetzen wollen. Auch an der SPD-Basis hatten sich mehrere Kreisverbände für Rot-Grün-Rot ausgesprochen.

Die SPD hat als Wahlsiegerin aber noch keine Vorfestlegung getroffen. Spitzenkandidatin Franziska Giffey hatte vor den Wahlen auch Übereinstimmungen mit CDU und FDP betont.

CDU-Spitzenkandidat und Fraktionschef Kai Wegner erneuerte am Donnerstag seinen Wunsch, die Berliner Landesregierung künftig mit einer sogenannten Deutschland-Koalition zusammen mit SPD und FDP führen zu wollen. „Man spürt, dass sowohl die SPD als auch die CDU bereit sind, etwas Neues auszuprobieren“, sagte Wegner. Beide Parteien hätten viele Übereinstimmungen festgestellt. „Wenn man wirklich den Willen hat, dann kann man es hinbekommen, wirklich einen Neustart für Berlin hinzubekommen“, so Wegner. Vieles deute darauf hin, „dass eine Zusammenarbeit möglich sein könnte, ohne nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu schauen“. Anders als bei bisherigen Gesprächen, trat die SPD hinterher allerdings nicht vor die Presse, um das Gespräch aus ihrer Sicht zu bewerten.

Linke hoffen weiter auf Regierungsbeteiligung

Auch die Linken haben weiter die Hoffnung, erneut an der Landesregierung beteiligt zu sein, hieß es nach ihrer Sondierung mit der SPD. Sie hoffe, dass es bald zu einer ersten Dreiersondierung kommt, sagte Landeschefon Katina Schubert.

Am Freitag trifft sich zunächst der Landesvorstand der Grünen, um das Ergebnis der Sondierungen zu bewerten und danach ein Votum abzugeben. Auch die SPD will dann bekannt geben, wie es weitergeht. Für das Wochenende sind derzeit keine weiteren Gespräche geplant. Das könne sich allerdings im Verlauf des Freitags noch ändern, hieß es aus Verhandlungskreisen. Wahrscheinlich Anfang kommender Woche könnten dann Dreier-Sondierungen starten.