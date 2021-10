Herbstferien: Großer Andrang am BER erwartet

Berlin. Mit den anstehenden Herbstferien wird am Flughafen BER ein Passagierrekord erwartet: An diesem Freitag, also dem letzten Schultag, rechnet die Flughafengesellschaft mit 65.000 Fluggästen, es wäre damit „der bisher verkehrsreichste Tag am BER“, so ein Sprecher gegenüber der Berliner Morgenpost.

Zwischen dem 8. und 24. Oktober wird insgesamt mit 900.000 Passagieren kalkuliert. Voll werde es vor allem an den Ferienwochenenden, mit Spitzen jeweils freitags und sonntags, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Nahezu 7000 Flugbewegungen seien angemeldet. 64 Airlines wollen zu 137 Zielen in 49 Ländern fliegen. Das Angebot liege der Flughafengesellschaft zufolge damit bei knapp 80 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019.

In diesen Herbstferien werden laut Mitteilung aber nur etwa 50 Prozent des Passagieraufkommens der Herbstferien im Vor-Pandemie-Jahr 2019 erreicht, Damals waren noch rund 1,8 Millionen Passagiere von Schönefeld und Tegel geflogen. Gegenüber den Herbstferien 2020, als rund 335.000 Passagiere gezählt wurden, ist der Ferienverkehr allerdings deutlich angestiegen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Herbstferien: Wie man vom Flughafen BER stressfrei in den Urlaub startet

Spanien und Griechenland besonders beliebt

Besonders beliebte Ziele sind in diesem Herbst Spanien, die Türkei, Italien, Griechenland und Großbritannien. Zu den Top-3-Urlaubszielen zählen Mallorca, Antalya und Heraklion. Auch Städtedestinationen mit Umsteigeflughäfen, wie Frankfurt, Amsterdam und Zürich seien stark nachgefragt. In dieser Übersicht finden Sie alle Informationen, die für die Einreise nach Spanien, in die Türkei, nach Griechenland, Italien und Großbritannien wichtig sind.

Zuletzt war am BER auch ein Teil des vor Corona verlorenen Langstreckenverkehrs zurückgekehrt: Seit Anfang Oktober ist Dubai ab dem Flughafen BER wieder nonstop zu erreichen. Zur Weihnachtszeit geht es auch wieder ohne Zwischenstopp nach New York.

Auf das anstehende Verkehrsaufkommen bereite man sich mit allen Beteiligten am BER vor und wolle „die Prozesse am Flughafen so sicher und reibungslos wie möglich gestalten“, sagte der Sprecher weiter.

Mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein

Zuletzt hatte es immer wieder Beschwerden über lange Wartezeiten, insbesondere an den Sicherheitskontrollen, gegeben. „Da einige Prozesse am Flughafen in Folge der coronabedingten Kontrollanforderungen und der einzuhaltenden Abstands- und Hygieneregeln deutlich länger dauern, werden Passagiere gebeten, sich vor Reiseantritt gut vorzubereiten“, so der Sprecher.

Empfohlen werde Reisenden in jedem Fall, mindestens zwei Stunden vor Abflug am BER zu sein. Gäste sollten Reise- und Covid-Dokumente vor der Abfertigung vollständig und griffbereit dabei haben. Bei der Ankunft eines Fliegers rechnet die Flughafengesellschaft zudem mit längeren Gepäckausgabeprozessen.

Flughafen BER - Lesen Sie auch:

Neue BER-Chefin: „Wir wollen ein normaler Flughafen werden“

BER: Steigende Passagierzahlen sind eine Herausforderung

Vom Flughafen BER nonstop nach New York

Flughafen BER: „Das ist eine absolute Frechheit“

BER-Chef tritt ab - und will nicht mehr so viel fliegen

Flughafen BER: Welche Mängel beseitigt werden sollen

Tagebuch des Grauens: Das erlebte ein Leser am BER