Prozess gegen Vater wegen Totschlags der Tochter

Cottbus. Gegen einen 49 Jahre alten Vater hat am Donnerstag vor dem Landgericht Cottbus der Prozess wegen Totschlags an seiner fünf Jahre alten Tochter begonnen. Der Mann soll das Mädchen mit einem Kabel am 18. April erdrosselt haben, sagte Gerichtssprecher Johannes Elliesen. Zum Auftakt wurde den Angaben nach nur die Anklageschrift verlesen. Der Angeklagte wollte sich zunächst nicht äußern, kündigte aber für den nächsten Verhandlungstag am 29. Oktober eine Aussage an.

Die Mutter des Kindes, die von dem Mann getrennt lebte, wollte ihre Tochter demnach nach einem Besuch beim Vater abholen. Als niemand öffnete, alarmierte sie die Polizei. Das Kind wurde leblos gefunden. Der Mann lag mit schweren Schnittverletzungen in der Badewanne.

