Lange Kontrollen: Reisende sollten frühzeitig zum BER fahren

Schönefeld. Passagiere sollten in den Herbstferien mindestens zwei Stunden vor Abflug am Berlin-Brandenburger Flughafen sein. Darauf hat die Flughafengesellschaft hingewiesen. Zwar werden trotz deutlicher Zunahme der Fluggastzahlen mit 900 000 nur halb so viele Reisende erwartet wie es in den Herbstferien vor Corona üblich war. Jedoch dauern einige Prozesse wegen der coronabedingten Kontrollanforderungen und der Abstands- und Hygieneregeln deutlich länger, wie es hieß. Auch die Gepäckausgabe nach der Ankunft könne länger dauern.

Besonders voll werde es am BER an den Ferienwochenenden, vor allem freitags und sonntags mit täglich 60 000 bis 65 000 Fluggästen. Mit 137 Flugzielen in 49 Ländern erreicht das Angebot etwa 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Besonders stark vertreten sind Mittelmeer-Ziele wie Mallorca, Antalya und Heraklion.

