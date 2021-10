Berlins CDU-Chef Wegner wirbt für Koalition mit SPD und FDP

Berlin. Im Zuge der Sondierungen zur Regierungsbildung in Berlin hat CDU-Chef Kai Wegner für eine Koalition seiner Partei mit dem Wahlsieger SPD und mit der FDP geworben. "Einen echten Neustart gibt es in dieser Stadt nur mit einer Deutschland-Koalition", sagte er am Donnerstag vor einem Treffen mit der SPD. Auf die Frage, ob er noch Hoffnung habe, dass die SPD hier mitzieht, bemerkte Wegner: "Sonst wären wir ja nicht hier. Wir reden ergebnisoffen auch mit den Sozialdemokraten. Wir treten an für einen Neustart, wir sehen viele Übereinstimmungen."

Die SPD mit der designierten Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey kann mehrere Dreierbündnisse unter ihrer Führung schmieden und hat sich noch nicht festgelegt.

