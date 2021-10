Charité und Verdi: Eckpunkte für Tarifeinigung gefunden

Berlin. Nach monatelangem Tarifstreit an der Charité zeichnet sich eine Lösung ab. Der Klinikkonzern und die Gewerkschaft Verdi verständigten sich auf Eckpunkte als Basis für eine Einigung, wie beide Tarifparteien am Donnerstag mitteilten. Details wollen sie am Vormittag (11 Uhr) gemeinsam auf dem Charité-Campus Mitte präsentieren. Seit dem 9. September kämpft die Gewerkschaft auch mit Streiks dafür, Pflegekräfte zu entlasten, etwa durch eine höhere Personaldichte. Die Auseinandersetzung wird auch beim zweiten landeseigenen Klinikkonzern Vivantes und desen Tochterunternehmen geführt.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-510354/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.