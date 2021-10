Pflegestreik: Charité und Verdi einigen sich auf Kompromiss

An der Charité Berlin soll der Personalschlüssel erhöht werden. Darauf haben sich Charité und Verdi in einem ersten Schritt verständigt

Berlin. An der Charité soll der Personalschlüssel erhöht werden. Darauf haben sich der Vorstand und die Gewerkschaft Verdi geeinigt. Nach mehreren Wochen der Verhandlungen verständigten sich die Verhandlungspartner auf ein Eckpunktepapier. Es soll als Basis für eine Einigung im Tarifstreit dienen.

Verdi hatte deutlich mehr Pflegekräfte in den Krankenstation gefordert. An der Charité könnte der Streik nun ausgesetzt werden. Näheres wollten Charité und Verdi in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Vormittag bekannt geben.

Seit dem 9. September kämpft die Gewerkschaft auch mit Streiks dafür, Pflegekräfte zu entlasten, etwa durch eine höhere Personaldichte. Die Auseinandersetzung wird auch beim zweiten landeseigenen Klinikkonzern Vivantes und dessen Tochterunternehmen geführt.

Vivantes-Mitarbeitende setzen Streik fort

Bei Vivantes setzen die Mitarbeitenden den Streik fort. Dort geht es auch um höhere Löhne bei in den Tochterfirmen Beschäftigten. Nach Angaben von Verdi sind bei den Service-Töchtern 400 Beschäftigte im Streik. Für Vivantes war von mehr als 1000 Streikenden die Rede. Die allermeisten planbaren Operationen bei Vivantes und der Charité wurden abgesagt, einige Stationen fahren seit Tagen auf einer Spar-Besetzung.

