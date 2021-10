Corona breitet sich in Brandenburg weiter aus

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Brandenburg schneller aus als zuletzt. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich nach Daten des Robert Koch-Instituts 47,1 von 100.000 Menschen im Land an. Am Donnerstag vergangener Woche hatte der Wert noch bei 36,8 gelegen. Brandenburg liegt aber weiter deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 62,6. Es gibt deutliche regionale Unterschiede. Wie das Institut am Donnerstag mitteilte, lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in der Uckermark bei 18,6, in der Prignitz dagegen bei 85,4.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-509965/2

