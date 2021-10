Berlin Volleys noch nicht auf dem "höchsten Level"

Volleybälle liegen in einer Halle.

Berlin. Nach dem etwas holprigen Saisonauftakt warb Geschäftsführer Kaweh Niroomand um Verständnis für das Team des deutschen Volleyball-Meisters. "Es war unser erstes Bundesligaspiel. Für unsere Neuzugänge war vieles noch fremd: die Umgebung, die Halle, die Zuschauer. Einige waren etwas nervös", sagte Niroomand nach dem 3:0 (25:23, 25:23, 25:18)-Heimsieg der Berlin Volleys am Mittwochabend gegen die Grizzlys Giesen.

Ein erwarteter Sieg mit ausbaufähiger Leistung. "Wir haben sicher nicht unser höchstes Level erreicht, aber das kommt schon noch", sagte Libero Santiago Danani. Kapitän Sergej Grankin stellte kurz und prägnant fest: "Wir können als Team mehr."

Niroomand wollte nicht all zu sehr hadern mit der Mannschaft. "Wir haben das Spiel immer unter Kontrolle gehabt. Unser Sieg schien mir nie gefährdet", sagte er. Doch in den ersten beiden Sätzen, die nur mit dem Minimalvorsprung von zwei Punkten gewonnen wurden, hätten die Giesener mit mehr Ruhe und Abgeklärtheit ihren Gegner auch in noch größere Schwierigkeiten bringen können.

Nur in wenigen Passagen konnten die Volleys an die starke Vorstellung anknüpfen, mit der sie vier Tage zuvor in Schwerin ganz souverän den Supercup gegen die United Volleys Frankfurt gewonnen hatten (3:0).

Schon am Samstag steht die nächste Partie auf dem Programm. Dann gastiert die SVG Lüneburg in der Max-Schmeling-Halle. Für Cody Kessel ist das ein besonderes Spiel. Der 29 Jahre alte Außenangreifer galt vor seinem Wechsel nach Berlin 2019 bei den Lüneburgern als eine Art Volleyball-Held. Gegen Giesen hat sich Kessel schon mal warmgespielt. Elf Punkte gingen auf sein Konto, er wurde von Itamar Stein, dem Trainer des Gegners, danach zum wertvollsten Spieler des Matches (MVP) gewählt.

