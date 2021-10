Führungszeugnis beantragen Berlin: Das muss man wissen

Beantragt werden muss ein Führungszeugnis in Berlin in einem Bürgeramt. Ein Antrag ist auch online und postalisch möglich. Alle Infos.

Berlin. Das Führungszeugnis, früher auch "polizeiliches Führungszeugnis" genannt, ist eine auf grünem Spezialpapier gedruckte Urkunde, die bescheinigt, ob eine Person vorbestraft ist oder nicht.

Beantragt werden kann ein Führungszeugnis in Berlin in jedem Bürgeramt. Es ist allerdings auch möglich, ein Führungszeugnis online oder postalisch zu beantragen. Hier erklären wir, wie man ein Führungszeugnis in Berlin beantragt und was man dafür benötigt.

Führungszeugnis in Berlin beantragen: Das muss man wissen

Es gibt verschiedene Arten von Führungszeugnissen. Man unterscheidet sie danach, ob sie bestimmt sind:

für private Zwecke, zum Beispiel für den Arbeitgeber

für Behörden (ein sogenanntes „behördliches Führungszeugnis“, auch „Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“).

Außerdem gibt es unterschiedliche Arten von Führungszeugnissen:

einfaches Führungszeugnisse

erweitertes Führungszeugnisse. Dieses benötigen Personen, die im Kinder- oder Jugendbereich tätig werden wollen (z. B. in der Schule oder beim Sportverein).

Angehörige anderer EU-Staaten erhalten ein europäisches Führungszeugnis. Europäische Führungszeugnisse enthalten auch Strafregister-Einträge aus Ihrem Heimatland. Das Führungszeugnis wird erstellt vom Bundesamt für Justiz in Bonn (Bundeszentralregister).

Wird das Führungszeugnis für private Zwecke benötigt, erhalten Sie es nach erfolgreicher Beantragung postalisch an Ihre Anschrift. Ein Führungszeugnis für behördliche Zwecke geht direkt an die Behörde.

Führungszeugnis beantragen: Das sind die Voraussetzungen

Sie wohnen in Berlin und sind hier gemeldet. Falls Sie keine feste Wohnung haben, halten Sie sich gewöhnlich auf in Berlin.

Mindestalter: 14 Jahre

Persönliche Antragstellung

ggf. Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union für ein europäisches Führungszeugnis

Diese Unterlagen sind erforderlich

Die Beantragung eines Führungszeugnisses in Berlin ist online, schriftlich oder persönlich möglich.

Online-Abwicklung: Dafür benötigen Sie einen Personalausweis oder elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) mit freigeschalteter Online-Ausweisfunktion. Die Beantragung erfolgt über Online-Portal des Bundesamts für Justiz.

Grundsätzlich gilt: persönliche Vorsprache

Antrag schriftlich stellen (formloser Antrag per Post, wenn Sie nicht persönlich zur Antragstellung erscheinen können): Bitte überweisen Sie vorab die Gebühr und fügen Sie Ihrem Antrag den Zahlbeleg bei.

Für Minderjährige können auch deren gesetzliche Vertreter den Antrag stellen. Die gesetzlichen Vertreter sind normalerweise die Eltern.

Ggf. Überweisung der Gebühr

Wenn Sie Ihren Antrag schriftlich stellen, überweisen Sie bitte vorab die Gebühr auf das Konto des Bezirks und fügen Sie Ihren Zahlbeleg bei.

Bitte geben Sie im Verwendungszweck "Führungszeugnis für Name, Vorname" an.

Die Kontoverbindungen der Bezirke entnehmen Sie der Liste unter "Weiterführende Informationen".

Personalausweis oder Reisepass

bei schriftlichem Antrag: eine Kopie des Personalausweises oder Reisepasses

Für ein behördliches Führungszeugnis

Name und Anschrift der Behörde, für die das Führungszeugnis bestimmt ist

Aktenzeichen und Verwendungszweck

Für ein erweitertes Führungszeugnis (schriftliche Aufforderung einer berechtigten Stelle)

Die Stelle, die das Führungszeugnis von Ihnen verlangt, hat ausdrücklich ein erweitertes Führungszeugnis gefordert. Dies ist nur in bestimmten Fällen möglich, zum Beispiel wenn Sie mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten sollen.

Führungszeugnis: Das sind die Gebühren

13,00 Euro

In bestimmten Fällen kann von der Erhebung der Gebühren für ein Führungszeugnis abgesehen werden.

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Beantragung des Führungszeugnisses beträgt etwa zwei Wochen bis zur Zustellung. Für ein europäisches Führungszeugnis etwa 4 Wochen bis zur Zustellung

Beim Bundesamt für Justiz erhalten Interessierte die Antworten auf die häufigsten Fragen.