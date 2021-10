FDP-Chef Lindner fordert Kampf gegen Korruption

Potsdam. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat einen starken Kampf gegen Korruption und Menschenrechtsverletzungen in Russland und anderswo gefordert. Anlässlich der Vergabe des Medienpreises M100 Media Award 2021 an den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny sagte Lindner am Mittwoch in Potsdam: "Sowohl die Vergiftung als auch die Inhaftierung und die immer neuen Verfahren gegen ihn und seine Organisation sind international nicht akzeptabel." Der öffentliche und politische Druck müssten aufrechterhalten werden. "Ein Giftmordanschlag ist ein Zivilisationsbruch." Den Preis für den inhaftierten Kremlkritiker nahm Nawalnys Mitarbeiter und Vertrauter Leonid Wolkow entgegen.

© dpa-infocom, dpa:211006-99-505776/2

