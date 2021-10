Berliner Grüne entscheiden über Dreier-Sondierungen

Berlin. Die Berliner Grünen wollen an diesem Freitag entscheiden, mit welchen anderen Parteien sie in einer Dreier-Konstellation weitere Sondierungsgespräche über eine Regierungsbildung führen wollen. Der Landesvorstand werde dann die Ergebnisse der bisherigen bilateralen Sondierungen bewerten und eine Empfehlung abgeben, "in welche Dreiersondierungen wir dann gehen", sagte die Grünen-Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl, Bettina Jarasch, am Mittwoch nach einem Treffen mit der SPD.

Das inzwischen zweite Sondierungsgespräch ihrer Partei mit dem Wahlsieger SPD bewertete Jarasch positiv. "Es waren erneut konstruktive und sehr vertrauensvolle Gespräche, bei denen wir noch mal verschiedene Themen vertieft und zu Ende besprochen haben."

Seit vergangenem Freitag loten SPD, Grüne, CDU, Linke und FDP in bilateralen Runden aus, welche Gemeinsamkeiten sie als Grundlage für mögliche Koalitionsverhandlungen haben. Diese Sondierungen werden zunächst bis Donnerstag fortgesetzt. Möglich sind unter Führung der SPD unterschiedliche Dreierbündnisse.

