Stübgen: EU und Diplomatie bei Flüchtlingen gefordert

Eisenhüttenstadt. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat angesichts des Zustroms von Flüchtlingen aus Belarus über Polen und Litauen nach Deutschland an die Europäische Kommission und die Außenminister appelliert, tätig zu werden. "Wir können in Eisenhüttenstadt nur die Symptome heilen, die Ursache sitzt in Minsk", sagte Stübgen am Mittwoch bei einem Besuch in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree). Im August waren knapp 400 Menschen aus Belarus über die brandenburgisch-polnische Grenze gekommen. Im September waren es sechsmal soviele.

Der Urheber für die Situation sitze in Minsk, sagte Stübgen. Dort sei es völlig egal, welchen Gefahren die Menschen meist aus Irak, Iran und Syrien ausgesetzt seien. "Das ist niederträchtig und menschenverachtend", sagte er.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt wurden zusätzlich zu den regulären 3500 Unterkünften weitere Kapazitäten in Zelten, Containern und an anderen Standorten geschaffen. Dort können die Flüchtlinge zunächst unterkommen, werden medizinisch und psychologisch betreut oder bei positiven Corona-Test die Quarantäne-Zeit verbringen.

© dpa-infocom, dpa:211006-99-499829/2