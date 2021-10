Prozess gegen ehemaligen KZ-Wachmann

Mehr als ein Dutzend Angehörige von Opfern und Überlebende des KZ Sachsenhausen beteiligen sich als Nebenkläger an einem Prozess gegen einen ehemaligen SS-Wachmann des KZ Sachsenhausen. Die juristischen Vertreter beider Seiten kritisieren das Verfahren als zu spät.

Brandenburg/Havel. Vor dem Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen hat das Internationale Auschwitz Komitee (IAK) auf die Bedeutung des Verfahrens für die Angehörigen der Opfer hingewiesen. "Die meisten SS-Täter haben geschwiegen, sie haben immer geschwiegen und das beinhaltete die Verachtung für die Opfer", sagte der Vizepräsident des IAK, Christoph Heubner, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Brandenburg/Havel. "So haben das die Angehörigen immer empfunden."

Daher hoffe er, dass das Verfahren auch bei dem Angeklagten etwas auslöse, sagte Heubner. "Wir können davon ausgehen, dass durch den Prozess auch im Innenleben dieser Menschen das ein oder andere Türchen geöffnet wird." Durch das Verfahren könne ein gewisser Frieden entstehen, meinte Heubner. "Ein Friede für die Angehörigen der Opfer, die mit dem Schicksal ihrer Lieben so lange allein gelassen wurden."

Vor dem Landgericht Neuruppin muss sich von Donnerstag an ein 100 Jahre alter Ex-Wachmann des KZ Sachsenhausen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm als Mitglied einer SS-Einheit Beihilfe zum Mord in mehr als 3500 Fällen vor. Das Verfahren wird in der Sporthalle der Justizvollzugsanstalt Brandenburg/Havel geführt.

Nach Angaben des Nebenklägeranwalts Thomas Walther nehmen an dem Prozess 16 Nebenkläger teil, darunter sieben Überlebende des KZ und neun Angehörige von Opfern. Der Niederländer Christoffel Heijer schilderte, dass sein Vater im Jahr 1942 mit anderen Mitgliedern einer Widerstandsgruppe verhaftet und nach Sachsenhausen gebracht worden sei. Dort habe er Anfang Mai noch einen Abschiedsbrief an seine Frau schreiben dürfen und sei dann gemeinsam mit den anderen der Widerstandsgruppe erschossen worden.

"Die Haare meiner Mutter wurden grau, nachdem sie den Brief gelesen hatte und mein Großvater starb wenig später", berichtete Heijer sichtlich bewegt. "Meine Mutter hat später nie mehr über den Krieg gesprochen." Er sei froh, dass er nun am Prozess gegen den Wachmann teilnehmen könne. "Mord ist ein Verbrechen, das nie verjährt."

Der französische Architekt Antoine Grumbach berichtete als Nebenkläger, dass sein Vater 1942 als Widerstandskämpfer in Algerien von der Gestapo verhaftet wurde. In Sachsenhausen sei er in ein Sterbelager geschickt worden und dort elend umgekommen. Der Angeklagte sei ein Stellvertreter für alle Wächter dieser Lager, die Komplizen in dieser Mordmaschinerie gewesen seien, meinte er. "Die Welt muss wissen, wie diese Mordmaschinerie errichtet und benutzt worden ist", mahnte Grumbach.

Walther erklärte, die deutsche Justiz habe die Aufarbeitung der NS-Verbrechen jahrzehntelang vernachlässigt. "Ich halte es für einen großen Fehler der Justiz in den vergangenen Jahrzehnten, dass der Tatbestand der Beihilfe nicht verfolgt wurde", sagte er. Für die Nebenkläger sei das Verfahren ungemein bedeutsam. "Sie werden dort gehört werden und das ist bislang nicht genug geschehen."

Auch der Zentralrat der Sinti und Roma übte harte Kritik an der deutschen Justiz. "Jahrzehntelang zog die bundesdeutsche Justiz die Mörder und Mordgehilfen des NS-Völkermordes an den Sinti und Roma trotz zwingender Rechts- und Beweislage nicht zur Verantwortung", sagte der Vorsitzende Romani Rose. Unter den Nebenklägern sei auch eine Angehörige aus der Minderheit der Sinti, deren Verwandte im KZ Sachsenhausen ermordet worden seien, sagte deren Anwalt Mehmet Daimagüler. "Sie möchte, dass im Gerichtssaal Zeugnis abgelegt wird über die Verbrechen der Nazis an Sinti und Roma, aber auch über das Staatsunrecht, das den Überlebenden und ihren Nachkommen im Nachkriegsdeutschland angetan wurde."

Auch der Verteidiger des Angeklagten, Stefan Waterkamp, erklärte auf Anfrage, das Verfahren sei zwar rechtsstaatlich korrekt, komme aber viel zu spät. "Es hätte viel mehr Frieden und Gerechtigkeit geben können, wenn wir das in der 1970er, 80er und 90er Jahren gemacht hätten", meinte er. Denn dann hätten noch viel mehr Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden können. "Und das hätte zu einer viel umfassenderen Aufarbeitung geführt."

© dpa-infocom, dpa:211006-99-499830/4