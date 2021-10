Großer Streiktag in Berlin: Bauarbeiter, Lehrer, Kuriere im Ausstand

Mit Warnbaken gesperrte Strasse am Potsdamer Platz in Berlin

Berlin. Großer Streiktag in Berlin: Am Mittwoch machen gleich mehrere Gruppierungen in Berlin ihrem Ärger Luft und protestieren für ihre Forderungen und Ziele. Zu ihnen gehören Bauarbeiter, Lehrer und Fahrradkuriere des Lieferdienstes Gorillas.

Protestzug mit Baufahrzeugen ab 12 Uhr - Straßensperrungen

So soll es am Mittwochmorgen in Berlin Proteste von „1000 plus X“ Bauarbeitern aus allen Teilen Deutschlands geben. Hintergrund ist der Tarifkonflikt auf dem Bau. Autofahrer müssen sich auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen.

Vom Startplatz Scharounplatz an der Philharmonie soll sich der Zug von Baufahrzeugen um 12 Uhr in Bewegung setzen und auf den Verhandlungsort zusteuern. Gegen 13 Uhr soll die zentrale Bau-Protestaktion vor dem Hotel Berlin Central District an der Stauffenbergstraße in Tiergarten, gegenüber dem Bundesverteidigungsministerium, stattfinden. Dort tagen die Mitglieder der Schlichtungskommission.

Hunderte Lehrer demonstrieren für kleinere Klassen

Ebenfalls im Ausstand befinden sich nach Schätzungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) an diesem Mittwoch rund 500 Lehrkräfte von 28 Schulen. Sie fordern den Abschluss eines Tarifvertrags, in dem eine Verkleinerung der Klassen festgeschrieben ist. Ein Ziel, das bei Elternvertretern, Parteien und Verbänden auf große Zustimmung stößt. Allein in diesem Schuljahr fehlen laut GEW in der Hauptstadt mindestens 400 Lehrkräfte an den Schulen – das sind deutlich mehr, als die Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) zum Schuljahresbeginn zunächst angekündigt hatte.

Fahrradkuriere von "Gorillas" wütend - Protest geht weiter

Für bessere Arbeitsbedingungen setzen sich seit Monaten die Fahrradkuriere des Lebensmittel-Lieferanten Gorillas ein. Nach erneuten Streiks in dieser Woche sind am Dienstagnachmittag mehrere Fahrer gekündigt worden. Das teilte das "Gorillas Workers Collective" via Twitter mit. "Fast alle Mitarbeiter im Bergmannkiez, Gesundbrunnen und Schöneberg sind heute entlassen worden", so das Kollektiv. Laut rbb handelt es sich um rund 30 Fahrer. Das Unternehmen bestätigte demnach die Kündigungen, teilte aber nicht die genaue Zahl der entlassenen Gorillas-Mitarbeiter mit. Die Prostete sollen am Mittwoch fortgesetzt werden.

