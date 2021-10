Pläne für Stadtteil-Belebung stoßen auf geteiltes Echo

Berlin. Steht man in der geografischen Mitte von Alt-Hohenschönhausen in Lichtenberg merkt man schnell: Ein lebendiges Stadtteil-Zentrum zwischen der Genslerstraße und der Ferdinand-Schultze-Straße sieht anders aus. Inmitten von Wohnquartieren haben sich auf dem 27 Hektar großen Areal in den vergangenen Jahren hauptsächlich Autohändler und Werkstätten in Garagen und Baracken angesiedelt. Weitere Flächen werden als Freiluftlager genutzt. Das will der Projektentwickler Zeitgeist mit seinen Plänen für ein gemischtes Stadtquartier ändern. 3500 neue Wohnungen und 2700 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Bekannt ist das Gebiet in Lichtenberg hauptsächlich durch die Gedenkstätte Hohenschönhausen (ehemalige Untersuchungshaftanstalt) des Ministeriums für Staatssicherheit. Doch nebenan, auf der 45 Fußballfelder großen Fläche wurden viele Gebäude seit 50 Jahren sich selbst überlassen, wurden nicht saniert. Jetzt sei eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich, so Zeitgeist. Ein Rückzugsort für Kriminalität, kaputte Leitungen und fehlende Infrastruktur, eine Bodenversiegelung von 98 Prozent oder kein vorhandener Begegnungsort für die Nachbarschaft fasst der Projektentwickler den Status quo zusammen.

Bestandsmieter begrüßen Pläne für Veränderung

„Als Mieter auf dem Areal leiden wir sehr unter der mangelhaften Infrastruktur. Hier muss dringend etwas passieren“, wird Moritz Scheid von Unikat Fahrzeug-Manufaktur GmbH auf einer Projekt-Folie zitiert. Er begrüße den Austausch mit Zeitgeist. Auch Steffen Görlitz von CSB Schimmel Auto GmbH sehnt ein „Ende des jahrzehntelangen Stillstands auf dem Areal“ herbei.

Um das Gelände, das rundum von Wohngebieten umgeben ist und wo täglich um die 400 Menschen arbeiten, wieder attraktiv zu machen, plant Zeitgeist ein gemischtes Stadtquartier mit Wohnen und Gewerbe. „Unser Ziel: Das Areal aus dem Dornröschenschlaf wecken und ein gemischtes, nachhaltiges Quartier mit lebendiger Nachbarschaft, produktivem Gewerbe und kurzen Wegen schaffen.“

Bis zu 3500 Wohnungen sind geplant – davon 1050 sozial gebunden

Nach den Plänen der Eigentümer könnten bis zu 3500 Wohnungen entstehen, davon 1050 sozial gebundene im Rahmen des „Berliner Modells“. Laut des vorgestellten Konzepts liegt der Fokus auf Miet- und Eigentumswohnungen im mittleren Preissegment.

Mit einem Investitionsvolumen von einer Milliarde Euro soll über zehn Jahre alle drei Monate ein Spatenstich, ein Richtfest oder eine Einweihung erfolgen. Auch sollen 200 neue Betriebe angesiedelt und somit 2700 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die nächsten Schritte bis zum Bebauungsplan (B-Plan) sind die Entwicklung einer Grundlage für einen städtebaulichen Ideenwettbewerb und die Durchführung mit Politik, Verwaltung, Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürgern. Begrüßt Kevin Hönicke als Lichtenberger Stadtrat für Stadtentwicklung (SPD) die Belebung der Mitte Hohenschönhausens, berichtet er, dass die Senatsverwaltung Wohnungsbau das Projekt kritisch sehe.

Stadtrat Hönicke skeptisch bei Wohnbebauung

Hinzukomme, dass bei einer Wohnbebauung der B-Plan und der Flächennutzungsplan geändert werden müssten. Beidem müssten Bezirk und Senat zustimmen. „Ich bin skeptisch. Ich möchte hier Gewerbeflächen, aber keine brachliegenden Flächen“, sagt Hönicke. Denn das Besondere an diesem Quartier sei, dass es in einem sogenannten EpB-Gebiet (Entwicklungskonzept für den produktionsgeprägten Bereich) liege. Gerade solche Flächen sind in Berlin mittlerweile rar und daher setzt sich der Bezirksstadtrat für den Erhalt ein – und die 400 Arbeitsplätze.

Man werde das Projekt von Zeitgeist „kritisch begleiten“ und weiter für eine Entwicklung und ein Fortbestehen der wirtschaftlichen Nutzung des Quartiers einsetzen. Damit Alt-Hohenschönhausen eine lebendige Mitte erhalte.