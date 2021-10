ARD plant internationale Mystery-Serie mit Schuch und Kramer

Hamburg. Im brandenburgischen Oderbruch soll demnächst eine internationale Mystery-Serie mit Karoline Schuch, Felix Kramer und Lucas Gregorowicz gedreht werden. Die achtteilige Premium-Serie wird gemeinsam mit Syrreal Entertainment und den amerikanischen CBS Studios exklusiv für die ARD-Mediathek produziert, wie ARD Degeto am Dienstag in Hamburg mitteilte. In der Mystery-Thriller-Serie mit übernatürlichem Twist kommen eine Ex-Polizistin (Karoline Schuch) und ein Kriminalkommissar nach dem ungeheuerlichen Fund eines Leichenbergs im Oderbruch einem Geheimnis auf die Spur. Der Serienmordfall scheint mit einem alten, gemeinsamen mysteriösen Fall der beiden zusammenzuhängen. Vor 20 Jahren war ihr Bruder angeblich bei der Oderflut 1997 ertrunken.

Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto, geht davon aus, dass die neue Serie mit dem Arbeitstitel "Oderbruch" internationale Strahlkraft entfalten wird. Sie sei "frischer Content, der zum "Bingen" einladen wird", sagte er laut Mitteilung. Als Binge-Watching wird exzessives Serienschauen bezeichnet. Eine CBS-Vertreterin bezeichnete "Oderbruch" indes als "die perfekte Mischung aus einer ausgesprochen originellen Drama-Serie mit einer zeitgenössischen und einzigartigen Interpretation eines allseits beliebten Genres".

Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2022 starten. Regisseur ist Adolfo J. Kolmerer gemeinsam mit Christian Alvart. Hauptautor und Serienschöpfer ist Arend Remmers, der das Serienkonzept zusammen mit Kolmerer entwickelt hat.

© dpa-infocom, dpa:211005-99-489150/4