41 illegal Eingereiste mit Polizeihubschrauber entdeckt

Tantow. 41 unerlaubt eingereiste Personen aus dem Irak sind am Montagabend von der Bundespolizei in Tantow (Landkreis Uckermark) durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers entdeckt worden. Ein Zeuge habe über eine größere Personengruppe in einem Waldstück informiert, teilte die Bundespolizeidirektion Berlin-Brandenburg am Dienstag mit. Zunächst konnten zwei irakische Männer kontrolliert werden, die unerlaubt eingereist waren. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers wurden nach den Angaben 28 weitere Männer, neun Frauen sowie zwei Kinder gesichtet. Die Migranten gaben an, Schleuser hätten sie an die deutsch-polnische Grenze gebracht. Von dort seien sie zu Fuß nach Deutschland gelangt. Die Personen wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Eisenhüttenstadt übergeben.

© dpa-infocom, dpa:211005-99-489060/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.