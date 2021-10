Zalando testet Reparaturangebot für Kleidung

Berlin. Kundinnen und Kunden von Zalando in Berlin und Düsseldorf können Kleidung und Schuhe bald mit Hilfe der Plattform zur Reparatur schicken. Das Online-Handelshaus arbeitet dazu mit ausgewählten Handwerksbetrieben zusammen, wie Zalando am Dienstag mitteilte. Das Pilotprojekt beginnt demnach am 11. Oktober in Berlin, bald darauf soll es auch in Düsseldorf losgehen. Eine Ausweitung auf weitere Orte ist geplant. Zalando arbeitet dabei mit dem Start-up Save Your Wardrobe zusammen und übernimmt Abholung und Rückversand. Der Versuch ist Teil von Bemühungen, Müll zu vermeiden und mehr Material wieder zu verwenden.

© dpa-infocom, dpa:211005-99-488573/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.