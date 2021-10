Berlin A100: Autofahrer müssen noch bis Freitag mit Staus rechnen

Berlin. Wegen Bauarbeiten kommt es in Schöneberg auf der Stadtautobahn A100 bis Freitag (8. Oktober) zu Behinderungen. Das teilte die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Die Fahrbahn wird seit Montag in Richtung Süd/Neukölln an der Auffahrt der Anschlussstelle Innsbrucker Platz sowie an der Überleitung zur A103 (Autobahnkreuz Schöneberg) erneuert.

Diese Abschnitte der A100 sind von den Sperrungen betroffen:

Auffahrt Wexstraße Richtung Neukölln

Auffahrt Innsbrucker Platz Richtung Neukölln

Überleitung A100 aus beiden Fahrtrichtungen auf A103 Richtung Steglitz

Ausfahrt Grazer Damm von der A100 aus Richtung Neukölln

Zeitweise rechter Fahrstreifen im Tunnel Innsbrucker Platz bis Kreuz Schöneberg

Autofahrern, die von der A100 in Richtung Wedding auf die A103 in Richtung Steglitz fahren wollen, wird empfohlen, die Autobahn an der Ausfahrt Alboinstraße zu verlassen und die Auffahrt Sachsendamm zu nehmen. Wer in Richtung Neukölln nach Steglitz unterwegs ist, sollte ab der Ausfahrt Schmargendorf der Schildhornstraße folgen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit führt die @adb_nordos ab Montag, den 04.10.2021, #Fahrbahninstandsetzung auf der #A100 in Fahrtrichtung Neukölln an der Auffahrt der AS Innsbrucker Platz und der Überleitung auf die A103 durch.

➡️ https://t.co/ujpEJ7igSP pic.twitter.com/rDgeoBejFv — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 1, 2021

Bereits am Montag hatten die Arbeiten zu massiven Staus auf der A100 und den umliegenden Straßen in Schöneberg geführt, teilweise auch auf den Umfahrungsstrecken bis Steglitz und Wilmersdorf.